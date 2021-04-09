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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Kurdun dağ keçisi avı kameraya yansıdı

Kurdun dağ keçisi avı kameraya yansıdı

Kurdun dağ keçilerini kıstırması

Kayalı Kamera Keçi Dağ Keçisi 

-Kurdun dağ keçisini avlayarak götürmesi

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan'da karlı arazide kurdun dağ keçisini avladığı anlar, profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu tarafından görüntülendi. Munzur Dağları'nda doğa gezisine çıkan profesyonel av rehberi Fahri Akoğlu, dağ keçisi sürüsünü takip eden kurdu görünce yanındaki kamera ile o anları kayda almaya başladı.
Kurt, karla kaplı bölgede dağ keçilerini kayalık bir alanda sıkıştırdıktan sonra içlerinden birini yakaladı. Dağ keçisini ağzına alan kurt, bölgeden uzaklaştı.
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