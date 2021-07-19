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Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı

koyunun bagajda taşınması

Kamera Kırmızı Işık İlginç Görüntü Cep Telefonu 

-aracın ilerlemesi
-kırmızı ışıkta durması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kurban Bayramı yaklaştıkça, ortaya değişik görüntüler de çıkmaya devam ediyor. Elazığ merkeze bağlı Malatya Caddesinde sürücüsü belirlenemeyen 23 DK 718 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntü oluşturdu. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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