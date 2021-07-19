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Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar

Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar

Otomobilin bagajında giden koyun

Bild Kamera Yansıma Cep Telefonu 

-6 kişinin götürdüğü koyun

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan koyun kameralara yansırken, bir diğer koyunu ise 6 kişi ancak götürebildi. Kurban Bayramı yakınlaştıkça kurbanlıkların zorlu yolculukları da kameralara yansımaya devam ediyor. Bursa'da bir kişi otomobilinin bagajına koyduğu koyunla trafikte seyir halindeyken bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Diğer yanda ise, 6 kişinin bir koyunla zorlu mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
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