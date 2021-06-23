Kurbanlık keçi firarda

-VATANDAŞLARIN YAKALAMASI

-BOYNUZLARINDAN TUTUP BELEDİYEYE GÖTÜRMELERİ



( BURSA ) - BURSA



- Bursa'da sahibinin aracından kaçan keçi, şehrin merkezinde trafiği birbirine kattı. Araçlar arasından kaçarak sahibine izi kaybettiren keçi, vatandaşlar tarafından yakalanarak belediyeye teslim edildi. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Henüz ismini öğrenilemeyen vatandaş, kurbanlık için aldığı keçiyi otomobilinin arka koltuğunun üzerine yerleştirdi. Yenice mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde duraklayan aracın kapısının kısa süre açıldığı sırada keçi araçtan çıkarak kaçtı. Şahıs, kaçan keçisinin peşine düştü. Şehrin merkezinde başlayan kovalamacayı gören vatandaşlar, o anları görüntüledi. Araçlar arasında kaçmaya çalışan keçi, trafiği de bir birbirine kattı. Keçiyi gören sürücüler, ani fren yaptı. Bir işyerine giren keçi vatandaşlar tarafından dakikalar süren kovalamaca sonucu yakalandı. Vatandaşlar, yakaladıkları keçiyi İnegöl Belediyesine getirerek sahibi bulunması için teslim etti. Keçiyi yakalayıp belediyeye teslim eden Adem Çelik, "Araçlara çarpa çarpa geliyordu. Bende dükkana girince yakaladım. Belediyeye teslim ettik" dedi.

O sırada belediyeye önüne gelen sahibi, keçisini teslim alarak evine gitti. (SB-AÇ-

