Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kurban pazarının en büyükleri alıcısını buldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurban pazarının en büyükleri alıcısını buldu

Kurban pazarının en büyükleri alıcısını buldu

- Kurban pazarından detaylar

Alışveriş Kurban Pazarı Esnaf Keçi Hayvan 

-- En büyük tosundan detaylar ve röportaj
-- En büyük tekeden detaylar ve röportaj

( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da bulunan kurban pazarının en büyük tosunu ile en büyük tekesi bayrama bir gün kala alıcısını buldu. Kurban Bayramı'na bir gün kala kurban satış ve kesim alanlarında da hareketlilik artarak devam ediyor. Erzincan’da bulunan kurban satış ve kesim yerinde satışlar hızlanırken, bayramının ilk günü hayvanlarını kesmek isteyen vatandaşlar kurban satış yerlerine gelerek yer ayrıttı. Erzincan’da bulunan kurban pazarının en büyük kurbanlığı olan ve pazarın gözdesi olarak görülen 1 ton 60 kiloluk tosun alıcısıyla nihayet buluştu. 35 bin lira isteyen hayvan sahibi Adem Küçükkök sıkı pazarlık sonrası 30 bin liraya hayvanını sattı. Sosyal mesafeye ve pandemi kurallarına uygun pazarlık yapmak isteyen hayvan sahipleri ellerindeki sopaları tutarak alışveriş yaptı. Öte yandan, pazarda boynuzlarıyla dikkat çeken 107 kilogram olan teke de aynı gün satıldı. İliç’te çiftçilik ile uğraşan Orhan Çelik, geçen yıllarda aldığı tekeyi sattığını duyurarak, “Kıl keçisi üreticiliği yapıyoruz. Şükür yarısını sattık, yarısı da duruyor. Evet, pazarın en büyük tekesi bizde. 107 kilo canlı ağırlığı var. 60-65 kilo eti gelir. Pazarlığını 3 bin 100 lira olarak yaptık. Burada bir esnaf arkadaşa verdik. Şuana kadar yarısını sattık ama piyasa geçen yıllara nazaran daha düşük” diye konuştu.
(EFS-AA-ÖK-E)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı