Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kurban kesimi esnasında yaralanan 20 kişi hastanenin yolunu tuttu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kurban kesimi esnasında yaralanan 20 kişi hastanenin yolunu tuttu

Kurban kesimi esnasında yaralanan 20 kişi hastanenin yolunu tuttu

Yaralanan şahıslardan görüntü

Üniversite Hastanesi Acemi Kasap Kurban Kesimi Karahisar Ameliyat 

-Kolundan yaralanan şahsın taşınmasından görüntü
-Yaralı bir şahsın olayı anlatması
-Hastaneden dış plan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Kentte 20 acemi kasap hastanelik oldu AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da kurban kesimi esnasında çoğunluğu kesici aletlerle yaralanan 20 kişi hastanelik oldu. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan bir kişi ise ameliyata alındı. Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da sabah erken saatlerde başlayan kurban kesiminde acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu. Yaralanan 20 kişinin büyük çoğunluğunun bıçak ve satır gibi kesici aletlerle elleri başta olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları, bir kısmının ise hayvan tepmesi sonucu hastanelik olduğu belirtildi. Yaralananlar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kurbanlık kesimi esnasında kolundan yaralanan bir kişi ise ameliyata alınmak üzere üniversite hastanesine sevk edildi. Yetkililerden alınan bilgilere gün içerisinde hastanelik olan acemi kasapların sayılarından artış olabileceği kaydedildi. (GC-Y)
İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Defalarca ameliyat oldu ama...Defalarca ameliyat oldu ama...
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı