- Kurban kesimi dönüşünde kaza: 6 yaralı

-Yaralıyı götüren ambulanstan görüntü

-Kaza yerinden görüntü

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce'de kurban kesiminden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Düzce-Yığılca karayolunun Gürcüçiftlik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih K. idaresindeki 54 FU 719 plakalı Toyoto marka otomobil ile ailesiyle kurban kesiminden dönen Ferhat A. idaresindeki 54 AEJ 347 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi yolda kalırken, diğer otomobil yol kenarına savruldu. Kazada sürücüler Ferhat A. ve Faruk K. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Salih K., Ömer Faruk K., Yeter K., Birol A. ve Uğur Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (SA-HFV-

