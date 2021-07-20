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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kurban kesimi başladı

Kurban kesimi başladı

Kesimhaneden görüntü

Uttu 

-Vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar
-Kurbanlıkların götürülüşü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayram namazının ardından hisse sahipleri kurbanlıklarını kestirmek için sabahın erken saatlerinde kesimhanelere akın etti. Bayram namazının ardından erkenden kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar kesimhanelerin yolunu tuttu. Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze Adak ve Kurban Kesimhanesi'nde kurbanlıklar önce tartıldılar, ardından arabalara bindirilip sahiplerine teslim edildi. Kurbanların kesimhaneye götürülmesiyle birlikte kasaplar hızlı bir şekilde kesim işlemini gerçekleştirip, vatandaşlara teslim ettiler. Kurbanlığını Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze Adak ve Kurban Kesimhanesi Kurbanını teslim alan vatandaşlardan Ahmet Horasan, “ Erkenden geldik bugün kurbanımızı kestirdik. Önceden zaten almıştık sıramızı, siparişimizi vermiştik. Kasaplarımız kestiler ve elimize teslim ettiler. İşimizi bitirdik şimdi evimize gidiyoruz. Şimdi ise nasip olursa etlerimizi yiyeceğiz ve ihtiyacı olanlara dağıtacağız” diye konuştu.
(GK-ZA-
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