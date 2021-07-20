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Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim

Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim

Atlı polislerin denetim yapması

Yabancı Turist Sofya Camii Atlı Polis Turist 

-Atları seven vatandaşlar
-Çocukların ilgisi
-Fotoğraf çeken vatandaşlar
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Atlı polislere turistler yoğun ilgi gösterdi İSTANBUL

- Kurban bayramı dolayısı ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet meydanı ve Ayasofya camii çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polislerle denetim gerçekleştirildi.
Denetim yaparken atlara yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu. Kurban bayramının birinci günü yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camisinin çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı polisler asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetim esnasında yerli ve yabancı turistlerin atlara yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar atları sevdi aileleri fotoğraflarını çekti. (OFY-
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