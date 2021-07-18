Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu

Kurban Bayramı tatilinde kamp alanları doldu

çadır kamp detay görüntüler

Çadır Tatili Dolar Ekonomi Tatİl 

-konaklayanlar ile röp.
-işletmeci ile röp.
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler kamp alanlarını doldurdu.Pandemi sürecinde en ekonomik izole tatil olarak çadır kampını tercih eden tatilciler, Marmaris Hisarönü Mahallesi'nde bulunan özel kamp alanlarına akın etti. Kamp alanındaki tüm yerler dolarken, tatilciler ilçe merkezlerinden çok kırsal mahallelerdeki çadır kamplarını tercih etti. Konya’dan dört kızı ile tatile gelen Şahide Baran, "Biz hep çadır tatilini tercih ediyoruz, bayramımızı da burada geçireceğiz. Doğa ile deniz ile iç içe olmanın keyfi çok güzel. Birçok şehre kamp yapmaya gittik ama yine Marmaris’ten vazgeçemedik. Hem şehrin içi hem de buralar çok güzel" dedi.
Bayram tatili dolayısıyla tüm yerlerinin dolduğunu ifade eden kamp alanının işletmecisi Selma Evcan, "Bayram dolayısı ile tüm yerlerimiz doldu. Gelenlerin çoğu akraba ve tanıdık, birlikte izole tatil yapmak istedikleri için çadır alanları yakın tutuyorlar. Normalleşme sürecine girmiş olsakta pandemi kuralları devam ediyor. Çadırların arasındaki mesafe ve işletmemizdeki hijyene had safhada dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı