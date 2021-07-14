Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kurban Bayramı öncesi Şef Sami Eser’den öneriler
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kurban Bayramı öncesi Şef Sami Eser’den öneriler

Kurban Bayramı öncesi Şef Sami Eser’den öneriler

Kuzunun parçalanması görüntü

-Şef ile röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Şef Sami Eser kurbanlık etlerin parçalanmasına ve kesilen etlerin pişirilmesine ilişkin önerilerde bulundu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şef Sami Eser kurbanlık kuzunun parçalanması ve pişirilmesine ilişkin tavsiyeler verdi. Kurbanlık kesiminin detaylarını paylaşan şef Sami Eser, ”Şimdi kuzumuzu parçaladık. But kısımlarından güzel bir incik çıkarttık. Kaburgalarımız pirzolalar için hazır. Kol, bel, boyun ve boşluktan oluşan parçalarımız da var. Bunlarla en güzel neler pişirebiliriz? Öncelikle incikten çok güzel bir haşlamalık çıkar. Ardından yoğun but etinden güzel şişler, kebaplık etler çıkartabiliriz. Ayrıca kuşbaşı için de en iyi kısım but kısmıdır" dedi.
Kuzunun kaburga ve pirzolalarının mangal için en uygun bölümleri olduğunu söyleyen Eser, "Hayvanımızın da en yumuşak en kıymetli etleridir. Bu bölümden güzel kalem pirzolalar çıkartıp mangal yaparak afiyetle yiyebiliriz. Kol parçalarımız tandır için en uygun parçalardır. Bunlar ağır ateşte uzun süre fırında ağır ağır pişerek harika bir tandıra dönüşürler. Bunlardan da bu şekilde faydalanabiliriz. Boyun etimiz ise pişmesi en zahmetli ama etimizin de en değerli ve en lezzetli parçalarından biridir. Bu kısımdan da lezzetli çorbalar ve sağlıklı haşlamalar elde edebiliriz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı