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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Kurban Bayramı öncesi piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı öncesi piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor

kurbanlıklardan görüntü

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-Hakan Yıldız röportaj

( BURSA )- Kurban fiyatları 12 bin liradan başlıyor BURSA

- Yaklaşan kurban bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, ortalama büyükbaş hayvan fiyatları 12 ila 50 bin lira arasında değişiyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Hakan Yıldız, “Kurban fiyatları bu sene ortalama karkas olarak 50 ila 60 lira arasında değişiyor. Çiftliğimizde 12 bin lira ve 50 bin lira arasında her bütçeye uygun büyükbaş kurbanlıklarımız bulunuyor. Bu yıl vatandaşlarımız kurbanlıklara rağbet gösteriyor. Kurbanlık alınırken iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması ve sağlıklı olması gerekiyor. Eğer bunlar bir büyükbaş hayvanda yoksa ondan kurban olmaz” dedi.

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