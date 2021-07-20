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Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Kurban Bayramı'nda yangın paniği: 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Yangından görüntü

Çatı Katı Yangın Paniği Yangın Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları
-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bayram günü 4 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak içerisinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dairede ikamet ettikleri öğrenilen Suriye uyruklu aile ve bina sakinleri panikle binayı boşalttı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki meraklı gözlerle yangını izleyen vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan bayram günü yangın paniği yaşayan mahalli ise söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.
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