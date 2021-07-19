Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak

Kurban Bayramı'nda 19 bin 923 polis görev yapacak

Denetim

Alışveriş Tedbirler Helikopter Alışveriş Merkezi Cep Otogarı 

-Helikopter
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında İstanbul’da toplam 3 bin 914 ekip 19 bin 923 polis görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ta bayram öncesi yapılan helikopterli denetime katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi ve sonrası vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için Asayiş ve Trafik yönünden en üst seviyede tedbir aldı. Bayram öncesi ve süresince 569 trafik unsuru, 1074 trafik personeli olmak üzere diğer birimler ile birlikte toplam 3 bin 914 ekip 19bin 923 personel görevlendirildi. Görevlendirilen personeller, bayram öncesi ve süresince yoğun olarak kullandığı 4 otogar ve cep otogarı, il giriş ve çıkışları olmak üzere 8 uygulama noktası, 102 alışveriş merkezi, 303 kurban satış ve kesim alanı, 270 mezarlık, 3 bin 530 camii ve 19 ilçenin 33 sahil bandı ve plajlarda; Covid-19'la mücadele tedbirleri başta olmak üzere asayişi ve güvenliği için görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ta bayram öncesi yapılan helikopterli denetime katıldı.

İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı