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- Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü

- Kuran-ı Kerim okumak için yerini değiştirdi ölümden döndü

-Adamın yer değiştirmesi

Sabah Namazı Kamera Gesi Çökme Başkent 

--Tavanın çökmesi

( HARTUM ) HARTUM

- Sudan'ın başkenti Hartum'da bir camide, Kuran-ı Kerim okumak için oturduğu yerden ayrılan adam ölümden döndü. Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan Umm Dom bölgesindeki bir camide sabah namazını bekleyen bir kişi, Kuran-ı Kerim okumak için oturduğu yerden ayrılması ile ölümden döndü. Camideki kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, adamın oturduğu sandalyeden kalkarak Kuranı Kerim aldığı ve okumak için önündeki boş sandalyeye geçti, adamın yer değiştirmesinin ardından cami tavanında çökme meydana geldiği görüldü.

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