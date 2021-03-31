Kuralları ihlal edenler helikopterden kaçamadı

-denetimden arşiv görüntüler



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te helikopter destekli gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarını ihlal eden 50 araç plakası ve sürücüsüne ceza kesildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 7 ekip ve 15 personel ile trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlere polis helikopteri de destek verirken kural ihlali yapan sürücüler tek tek tespit edilerek ceza işlem uygulandı. Denetimlerde , 22 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 13 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 9 araç sürücüsüne zorunlu haller dışında karayolu üzerinde bekleme yapmaktan, 1 araç sürücüsüne çekici-kamyon türü araçların sürekli sol şerit ihlalinden, 5 araç sürücüsüne yükü karayoluna dökülecek şekilde yükleme yapmaktan ceza kesildi. Ekipler helikopter kamerası ile kaydedilen ve kuralları ihlal eden toplam 50 araç sürücüsüne ve plakasına ceza kesti.



loading...