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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kurallara uymayıp sokağa çıktılar cezayı yediler

Kurallara uymayıp sokağa çıktılar cezayı yediler

Kısıtlama denetiminden görüntü

Hafta Sonu Para Cezası Jandarma Polis Ekipleri Alkol Satışı 

-polis ekiplerinden görüntü
-uygulamadan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -Kurallara uymayıp sokağa çıktılar cezayı yediler- Kısıtlamanın 12. Haftasında 187 bin 326 lira ceza kesildi DÜZCE

- Düzce’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 12. haftasında 54 kişiye 187 bin 326 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kısıtlamada alkol satışı yaptığı tespit edilen bir büfe sahibine ise kurallara riayet etmediği gerekçesiyle tutanak tutuldu. Ülke genelinde hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 12. Haftasında da kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 56 saat boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak yapılan kontrollerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 54 kişiye 187 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca kısıtlamada alkol satışı yaptığı tespit edilen bir büfe sahibine ise kurallara riayet etmediği gerekçesiyle ceza kesildi. (EB-ALI-
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