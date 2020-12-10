Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj

Kurallara uymayanlara inat 8 yaşındaki çocuktan anlamlı mesaj

evinin kapısına astığı mesajdan görüntü

Helal Kullar Hassasiyet Irak 

-ensar türker ve yazıdan detaylar
-ensar türker röp.

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa'da 8 yaşındaki çocuk korona virüs kullarına karşı sergilediği hassasiyetle takdir topladı. Mudanya ilçesinde yaşayan Ensar Türker(8), korona virüse karşı aldığı tedbirlerle görenleri helal olsun dedirtti. Evinin kapısına astığı mesajda şunları yazdı. "Dikkat evimize girmeden önce lütfen ellerimizi dezenfekte edelim. Dışarıya çıkınca maske takalım aramızda en az 1,5 metre mesafe bırakalım. Evde kal Türkiye" mesajı verdi. Bu yaşta kurallara harfiyen uyan ve çevresine de sosyal mesaj veren Ensar Türker, "Kurallara uymayanlara örnek olmak istediğini söyledi.

"
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı