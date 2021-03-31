Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kurallara uymayan sürücüler dronla tespit edildi

Kurallara uymayan sürücüler dronla tespit edildi

-Denetimlerden görüntüler

Hatalı Sürücü Trafik Yoğunluğu Yol Çalışması Emniyet Şeridi Polis Ekipleri 

--Ekiplerden görüntü
--Drone ile yapılan denetimlerden görüntü
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de emniyet şeridi ve şerit ihlalleri sebebi ile yollarda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacıyla, polis ekipleri tarafından hatalı sürücüler drone ile tek tek tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü hataları sebebi ile yollarda oluşan trafiğin önüne, denetimlerle geçiyor. İş çıkış saatlerinde belirli güzergahlarda oluşan yoğunluğun önlenmesi amacı ile trafik ekipleri, drone ile denetim gerçekleştirip, şerit ve emniyet şeridi ihlali yaparak yoğunluğun artmasına sebep olan sürücülere cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda, İzmit İlçesi sınırları içerisinde bulunan D130 Karayolu 500 Varyant Köprüsü’nde yapılan yol çalışması sebebiyle sürücülerin alternatif olarak kullandığı Ömer Türkçakal Bulvarı'nda yoğunluk oluştu. Bulvardaki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla Trafik ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde şerit ihlali yaparak trafik yoğunluğunun artmasına sebep olan çok sayıda sürücüye ceza kesildi. Bu yöndeki denetimlerin sürekli olarak devam ettirileceği belirtildi. (MK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement