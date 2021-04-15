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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kural tanımayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kask kamerası

Kural İhlali Sürücü Belgesi Kırmızı Işık Işık İhlali Motosiklet Sürücüsü 

-Sürücünün motosikletle gitmesi
-Motosikletin önünü kaldırması
-Kadran detay
-Akrobatik hareketleri
-detay

( ANTALYA )- Kural ihlali yaptığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayıp, yeniden trafiğe çıkınca polise yakalandı ANTALYA

- Antalya'da trafikte ihlal ettiği kuralların görüntüsünü sosyal medyada yayınlayan sürücüye, 6 bin 781 TL para cezası uygulandı. Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda, H.E.A, 07 ANS 431 plakalı motosikletiyle akrobasi hareketleri yaptı. Trafikte kırmızı ışık ihlali yapan, makas atan,polisin ikazlarına uymayan, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullandığı belirlenen H.E.A, bu anları kask kamerasıyla kayıt altına aldı. Trafik kurallarını ihlal ettiği görüntüleri H.E.A, hareketli müzik eşliğinde sosyal medyada hesaplarından paylaştı. H.E.A, önceki gün yeniden trafiğe çıkınca İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Şahin timlerine takıldı. Uzun süre polisten kaçan sürücü yakayı ele verdi. H.E.A'ya çok sayıda kural ihlalinden 6 bin 781 TL para cezası kesilirken, motosikleti de otoparka çekildi.
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