Kuraklık tehlikesindeki gölet, kuş cennetine dönüştü

-Birçok çeşit türden kuşun, gölette suların çekilmesiyle ortaya çıkan ağaçlarda tünemesi

-Su kenarında dolaşan karabatak, ördek, balıkçıl kuşlar

-Suların çekilmesi ile gölette ortaya çıkan manzara

-Akın Mahallesi Muhtarı Mahmut Delioğlan röportaj



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta kuraklık tehlikesinin devam ettiği gölet, kuşların barınağı haline geldi. Tokat merkeze bağlı Çamlıbel Beldesi Akın Köyü'nde bulunan gölette yağışların azalması nedeni ile su seviyesi kıyı şeridinden yaklaşık 100 metre çekildi. Kış mevsiminde bölgenin beklenen yağışları almaması çiftçileri endişelendiriyor. Gölette su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan ağaç dalları ise adeta kuşların barınağı haline geldi. Balıkçıl, karabatak, yaban ördeği gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan gölette, kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Köylüler kuraklık endişesi yaşıyor Kış mevsiminde beklenen yağışların olmaması nedeni ile çiftçilerin umudu ilkbahar yağmurlarına kaldı. Akın Mahallesi Muhtarı Mahmut Delioğlan, su seviyesinin düşmesi nedeni ile yaz aylarında arazilerini sulayamamaktan endişe ettiklerini belirterek, “Bu sene kıştan umutluyduk. Ama kış da iyi geçmedi. İlkbahar geldi, göledin durumu belli. Sularımız çok aşağı çekildi. Yazın bizi çok mağdur edecek durumda görüyoruz. Sonbaharda çok aşırı düşüşler oldu ve düşüş hala devam etmekte. Yani yağış olduğu halde hala düşüyor. Böyle giderse yazın biz mısırlarımızı pancarlarımızı, mahsulümüzü sulayamazsak bu bölge çok sıkıntılı bir duruma düşecek gibi görüntümüz var” dedi.

Kuş cenneti gibi Göletin adeta kuş cenneti gibi olduğunu belirten Delioğlan, “Göletimiz adeta kuş cenneti gibi, kaz, ördek, balıkçıl kuşları çok fazla. Gelen kuşlar burada barınıyorlar, bizde sahip çıkıyoruz. Bildiğin bura kuş cenneti gibi güzel bir görüntüsü var. Göletimiz dolarsa daha güzel olacak. Bu kadar kuşu bir arada görenler şaşırıyor. Kuşlarda burada balıkla besleniyorlar. Ve böylecene yaşantılarını sürdürmeye çalışıyorlar” diye konuştu.





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