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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu

Kuraklık fıstık ağaçlarını da vurdu

drone ile tarladan detay

İklim Değişikliği Allah Kuyular 

-çiftçinin fiskiye ile tarlayı sulaması
-fıstık ağaçlarından detay
-çiftçi ile röportaj
-genel detaylar

( GAZİANTEP )- Bugüne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçları için sulama sistemi kuruldu GAZİANTEP

- Gaziantep’te fıstık yetiştiren çiftçiler, yaşanan kuraklık nedeniyle sulama sistemi ile ağaçları sulayarak önlem alıyor. Türkiye genelinde, iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşanıyor. Birçok bölgede farklı seviyelerde yaşanan bu durum, Gaziantep’te fıstık üreticilerini kara kara düşündürüyor. Sonbaharda beklenen yağışların olmaması nedeniyle Türkiye genelinde kurak geçen bir dönemden yaşanırken kuraklığın en çok yaşandığı bölge olan Güneydoğu’da fıstık ağaçları da kurumaya başladı.
Bu güne kadar sulama ihtiyacı duyulmayan fıstık ağaçlarının kurumaya başlaması üzerine çiftçiler, sulama sistemi kurarak kuraklığın etkisini azaltmaya çalışıyor. “40 yıldır çiftçiyim yılın ilk ayında böyle kuraklık görmedim” Çiftçi Lütfü Şimşek yağışın yağması gereken dönemin kurak geçtiğini belirterek, "40 senedir çiftçiyim yılın ilk ayında böyle kuraklık görmedim. Kurak geçtiği için kuyulardan fıskiye ile ağaçları suluyoruz. Çünkü fıstık ağaçlarının bu aylarda suya ihtiyacı var onun için suluyoruz. Yoksa verim alamayız. İnşallah bu aylarda yağış düşer. Bu ağaçlar 2 sene böyle devam ederse kurur. Hala vaktimiz var. inşallah bu iki ay yağışlı geçer” diye konuştu.
(LO-SD-
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