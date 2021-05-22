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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı

Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı

Dua etmelerinden detay

Yağmur Duası Allah Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Köy muhtarı röportaj
-Yemek yapımı ve dağıtımı

( SİVAS )- Sivas’ın Gürün ilçesinde köy sakinleri kuraklık sebebiyle yağmur duasına çıktı, dualarının kabulü için kurban kesip yemek dağıttılar SİVAS

- Sivas’ın Gürün ilçesinde köy sakinleri kuraklık sebebiyle yağmur duası ederek, kurban kesip yemek dağıttılar. Son yıllarda artan kuraklık Anadolu'da ki üreticileri endişelendiriyor. Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca Köyü'nde yaşanan kuraklık ve yağmur yağmaması sebebiyle buğday tarlalarındaki ekinin bir kısmı yandı. Köy halkı kuraklığın artmasından endişe ederek yağmur duasına çıktı. Köy sakinleri köyde bulunan ziyaret mevkiine çıkarak dualar etti. Yağmur duasının ardından adadıkları büyükbaş hayvanı kesen köy sakinleri hayvanın etiyle yemek yapıp dağıttı.
Köy Muhtarı Hasan Kapısız, “Bu sene ekinimizi kış vurdu. Kuraklık oldu. Yağmur duasına çıktık. İnşallah mevlam kabul eder. Güzel bir yağmur yağar. Herkesin ekininin iyi olmasını temenni ediyorum. Köylüde olmazsa şehirde olmaz derler’’ dedi.

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