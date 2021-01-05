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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kuraklık çiftçileri tedirgin ediyor

Kuraklık çiftçileri tedirgin ediyor

ESKİ KÖPRÜNDEN GÖRÜNTÜ, MEZARLIK GÖRÜNTÜSÜ

Tarım Uttu Allah 

-SULARIN ÇEKİLDİĞİ ALANDAN GÖRÜNTÜ BARAJDAN GÖRÜNTÜ VE ROP

( BURSA )- Boğazköy barajında su seviyesi gittikçe düşüyor, eski köprü ve mezarlıklar gün yüzüne çıktı BURSA

- Koronavirüsün ardından en büyük tehlike kuraklık. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Boğazköy barajında su seviyesi her geçen gün düşüyor. Baraj sebebiyle sular altında kalan Hamzabey Mahallesindeki eski köprü gün yüzüne çıkarken, çiftçiler endişeli. Geçen yıl Boğazköy barajının bulunduğu bölge sularla kaplıyken, suların çekilmesiyle eski köprü ve mezarlıklar tekrar gün yüzüne çıktı. Mahalle muhtarı Sadullah Arda, "Burası geçen yıl bu zamanlarla tamamen sularla kaplıydı, ancak bu yıl kuraklık sebebiyle sular iyice çekildi. Üzerinde durduğumuz köprü sulardan gözükmezken, şimdi suların olmadığından dolayı hem eski köprü hemde sular altına kalan mezarlıklarımız görülüyor. Bu yıl yağış olmazsa işimiz zor. Daha önceki yıllarda her yer karla kaplıydı, şimdi bahardan kalma havalar yaşıyoruz. İlleride çiftçilerimizde su olmadığından dolayı zor günler geçirecek. İnşallah öyle bir şey olmaz, dileğimiz bu yönde" dedi.
Hamzabey Mahallesinde çiftçilik yapan Burhanettin Özdemir, "Boğazköy barajının su tuttuğu su havzasının içerisindeyiz. Önceki yollarda bu mevsimde bu köprüden geçilmezdi, sular içerisindeydi. Yukarıdan gelen derelerden beslenen bir baraj. Biliyorsunuz bu baraj tarımda kullanılıyor. Şu anda bölgemizde sulamalar sürüyor, ancak suların yetmediğinden dolayı barajda su tutulmuyor. Dolasıyla bu bölgede bu mevsimde su en az 4-5 metre düşük vaziyette. Hatta sadece barajdaki sular değil, köyümüzde bulunan tarlalarda kullandığımız çeşmelerimiz de bile sular eskisi gibi akmıyor. Yazın kesilmeyen sular kesilmiş vaziyette. İnşallah önümüzdeki günlerde bol yağmur yağar" dedi.
(SA-MŞ)
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