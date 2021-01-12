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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kuraklık bitkilerin kimyasını da değiştirdi

Kuraklık bitkilerin kimyasını da değiştirdi

bitkilerden detaylar

Kimya Gesi Sonbahar 

-fidanların sulanması
-Deniz Dörtkardeş röportajı
-ağacın budanması
-bitki ekilmesi

( BURSA - ÖZEL) BURSA

- Kış mevsiminin gecikmesi ve yağışların az olması bitkilerin kimyasını değiştirdi. Bursa bölgesinde kış aylarında yetişmeyen bitkiler artık sağlıklarını koruyabiliyor. Korona virüs salgınında evde bitki yetiştiriciliğini artıran insanlar, mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle Bursa bölgesinde kış aylarında yetişmeyen fidan ve çiçekleri yetiştirmeye başladı.
Daha önce bu aylarda Arap yasemini, begonvil, mor salkım gibi bitkiler yetişmezken, şimdi bu bitkiler sağlıklarını koruyabiliyor. Domates, biber, soğan gibi yiyeceklerin de fideleri balkonlarında yetiştiriliyor. Güney Botanik firmasının sahibi Deniz Dörtkardeş, “Pandemi sürecinde insanların bitkiye olan ilgileri biraz daha arttı. İnsanlar artık evden dışarı çıkamadıkları için bu süreçte doğal işlerle ilgilenmeye başladı.
Evde insanlar balkonlarını bahçeye çevirmeye başladılar. Daha çok bahçelerde yetişen limon, nar ağacı gibi fidanları saksıya aldılar. Bu süreçte özellikle sebze fidelerine de ilgi yoğunlaştı. Domates, biber, soğan gibi yiyecekleri insanlar saksılarından yetiştirmeye başladı.
Biraz daha dalından meyve koparabileceği süs bitkileri, tropikal ağaçlar rağbet görüyor” dedi.
“Bu fidanlar saksıda olduğu için ilkbahar, yaz, sonbahar, kış ayrımı olmaksızın yetiştirilebiliyor” diyen Dörtkardeş, “İklimlerde kuraklaştığı için, yağışlar ve soğuklar istenilen ölçülerde olmadığı için bazı tropikal bitkiler bahçelerin, balkonların, evlerin konuğu olmaya başladı.
Meselâ Arap yasemini Bursa bölgesinde kış aylarında zor yetiştirdi. Kezâ mor salkım, begonvil de öyle. Yani bu bitkiler kışın Bursa ve çevresinde yetişiyor ve sağlıklarını koruyabiliyorlar” diye konuştu.
(SD-MŞ)
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