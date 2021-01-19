Kurak günlerde yağan kar, çiftçinin yüzünü güldürdü

-Seralardan detaylar

-Kar altında kalan tarım ürünleri ve seralardaki ürünlerden detaylar

-Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan ile röportaj

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) -- Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan;- "Kar yağışıyla birlikte yüreğimize su serpildi"- "Yağmur ve arkasından gelen kar toprağı doyurdu" ESKİŞEHİR



- Son günlerde yurt genelinde etkili olan kar yağışı tarım alanlarının üzerini adeta yorgan gibi örttü. Kuraklık sebebiyle birçok barajın su seviyesinin düştüğü bu günlerde gelen kar yağışı üreticinin yüzünü güldürdü. Eskişehir’de etkili olan yağmur ve kar yağışı çiftçinin yüzünün güldürdü. Ürünlerin yetişmesinde önemli bir rol oynayan kar, toprağı beyaza bürüdü. Yağışın ardından kurumak üzere olan sulama kanalları da nefes aldı. "Kar yağışıyla birlikte yüreğimize su serpildi" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, kar yağışı ve soğuk havanın tarım ürünlerine çok faydalı olduğunu söyledi.



Kar yağışından dolayı sera ürünlerinin zarar görmeyeceğini de belirten Başkan Buluşan, "Kar yağışıyla birlikte yüreğimize su serpildi. Yağmur ve arkasından gelen kar toprağı doyurdu. Aşağı yukarı dört parmak civarında toprak suyunu aldı. Yağmur ve kar yağışının devamlı olmasına çok ihtiyacımız var. Ürünlerin üzerine yorgan gibi örtülen kar şu anda yeterli. Kanallarımızın göletlerimizin suya ihtiyacı var. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarının dolu dolu yağışlı geçmesi gerekiyor. Havanın soğumasının topraktaki zararlı mikropları öldüreceği aşikardır. Kar yağışından dolayı sera mahsulleri etkilenmez. Eğer çok kar yağarsa seraların naylonlarını patlatır ama şu an öyle bir durum yok. Seranın özelliği bugünlerde belli oluyor. O açıdan şu anda seralar için bir sıkıntı söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"Kuraklık sıkıntısını aşacağımızı düşünüyorum" Kuraklık konusuna da değinen Başkan Buluşan, yağışların devam etmesiyle kuraklık sorunun aşılacağını ifade etti.

Buluşan, "Gerçekten ülke olarak kurak günler yaşıyoruz. Üreticinin uykuları kaçtı, üretici ne ekeceği konusunda planlarını değiştirmeyi düşündü. Yağışlar bu şekilde devam ederse kuraklık sıkıntısını aşacağımızı düşünüyorum. Yağmura, kara ve neme sürekli ihtiyacımız var. Son yağışlar hemen fark edildi. Mesela Edirne’de etkili olan yağışlar kanalların bir bölümünü doldurdu. Yağışların devamının gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

(ÇAĞ-Y)



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