Kundaklanan tesis inşa edilerek hizmete açıldı

--PİKNİK İÇİN GELENLER DETAY

--TESİSLERDEN DETAY

--İŞLETMECİ İBRAHİM ÖZKUŞ RÖP

--ARŞİV TESİSLERİN YANMIŞ HALİ FOTOĞRAF



( GİRESUN )- Giresun’un Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı’nda kundaklama sonucu yanan turizm tesisi yeniden inşa edilerek hizmete açıldı GİRESUN



- Giresun’un en önemli turizm alanlarından birisi olan Kulakkaya Yaylası’ndaki Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisindeki turistik tesisin kundaklanmasıyla ilgili adli süreç devam ederken tesis, yeniden yapılarak turizme hazır hale getirildi.

Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yer alan turistik tesis tamamlanarak hizmete açılması beklenirken kundaklanmıştı. Kundaklama sonucu tamamen kullanılmaz hale gelen tesis yapılan çalışmaların ardından kapalı piknik alanları, bungalov ev, restoran, mescit, amfi tiyatro alanları yeniden yapıldı. Kundaklamanın ardından yeniden yapılan tesisin hizmete açıldığını ifade eden Turizmci Ağaçbaşı Tabiat Parkı İşletmecisi İbrahim Özkuş, “Ağaçbaşı Tabiat Parkı 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının ihaleye çıkardığı bir yerdi. Yaklaşık 900 dönüme sahip alanda bakanlığın verdiği izinle bir takım turistik tesis yapma imkanı vardı. Biz buranın ihalesini aldıktan sonra ihale sözleşmesinde yer aldığı gibi kapalı piknik alanları, mescit, amfi tiyatro, günü birlik restoran ve tuvaletleri yaptık. 2018 yılının sonunda tamamladığımız tesisi 2019 yılının turizm sezonunda açmayı planlarken ne yazık ki kundaklama olayı ile karşılaştık ve adli süreç başlamış olsa da yapılan bütün emekler ziyan oldu” dedi.

“Yeniden inşa edilen turizm tesisi hizmete açıldı” Yaşanan talihsiz olayın asla Giresun’a yatırım yapmaktan alı koymadığını da ifade eden Özkuş,“ Bu hadise bizim için yapılmış bir yanlıştı. Bu yanlışın karşılığını yüce Türk Adaleti tarafından verileceğine olan inancımızla tekrar her şeye yeniden başladık. Adeta küllerinden yeniden inşa ettik ve tamamladık. Tesisimizi kısmı olarak hizmete açtık. Sadece konaklama alanlarımız olan bungalovların inşaatı devam ediyor ve bu kış döneminde olmazsa da yaz sezonuna yetiştirmeye çalışacağız. Giresunlular yaylada evimiz yok diye kaygılanmasın. Bungalovlarımızı haftalık, aylık kiralama imkanımız olacaktır. Tesisimiz bütünüyle bir kompleks, tatil yapılabilecek her türlü ihtiyaçların karşılanabileceği bir alana sahip. Ayrıca kamp, piknik, çadır ve karavan turizmi için de imkan tanımaktadır. Bununla birlikte kongre turizmi için de çalışmalarımız devam etmekte ve 100-150 kişilik kongre turizminin altyapı çalışmaları da devam etmektedir” diye konuştu.

Kundaklamadan dolayı 3 şüpheli gözaltına alınmıştı Öte yandan Kulakkaya Yaylası Ağaçbaşı Tabiat Parkı içerisinde yapımı tamamlanan tesisi 2018 yılında kundaklama sonucu yanmış ve tamamen kullanılmaz hale gelmişti. Olayla ilgili jandarma tarafından sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu olayı H.T. ve A.E'nin azmettirmesi sonucu A.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği anlaşılması üzerine üç kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. (AB-BK-BA-Y)



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