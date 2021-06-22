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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kundaklanan iş makinaları alev alev yandı

Kundaklanan iş makinaları alev alev yandı

İş makinalarının alev alev yanması

Gürültü Jandarma Bild İş Makinası Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( KOCAELİ )- Park halindeki iş makinalarını ateşe verdiler- 1.5 milyon TL değerindeki iş makineleri hurdaya döndü KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde park halinde kundaklandığı iddia edilen 3 iş makinası, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi ile Kargalı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kargalı Mahallesi yol kenarında üç ayrı şahsa ait park halindeki 3 üç iş makinası, gece 03.30 sıralarında kundaklanarak ateşe verildi.
Yanmaya başlayan ve zaman zaman patlamalar yaşanan iş makinalarının gürültüsünü duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam ederken, yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki iş makinaları ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. (MU-
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