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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kundaklanan evde hasar oluştu - ADANA

Kundaklanan evde hasar oluştu - ADANA

- Kundaklanan ev - Evde meydana gelen maddi hasar - İtfaiye ekiplerinin evde inceleme yapması Adana 'da kundaklanan evde hasar oluştuADANA (AA) - Adana 'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanan evde hasar meydana geldi.Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde, İpek Ö'ye 3 katlı binanın 2'nci katındaki eve giren kişi ya da kişiler, evi ateşe verdi. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.Ev sahibi İpek Ö'nün bir süredir evde yaşamadığı öğrenildi.Öte yandan yangını çıkaran kişilerin pencerenin camını kırarak pencereden eve yanıcı madde attıkları belirlendi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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