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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler

Kundakladıkları dükkanın sahibini görüntülü arayıp izlettirdiler

-Yanan dükkandan

Polis Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu 

--Olay yerinden

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2 ay önce kurşunlanan ve yapı malzemeleri satan bir dükkanı kundaklayan şüpheliler, dükkan sahibini görüntülü arayıp izlettirdi. Olay, gece yarısı sıralarında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi 404. Cadde’de meydana geldi. Şehir dışında olan ve Müteahhitlik yapan Metin Oğul’a ait yapı malzemeleri satan bir dükkanı kapalı olduğu sırada camlarını kırarak içeriye giren zanlılar ateşe verdi. Daha sonra, dükkan sahibi Oğul’u cep telefonuyla arayan şüpheliler, dükkanın yanma anlarını izlettirdi. Olayın ardından kundakçılar kayıplara karışırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangını kısa sürede söndürürken yanan dükkan kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya karışan şüpheliler hakkında inceleme başlattı. 2 ay önce kurşunladılar Dükkan sahibi ile alacak verecek meselesinden dolayı husumetli olduğu bir grup, 2 ay önce gelerek gözdağı vermek amacıyla dükkanı kurşunladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
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