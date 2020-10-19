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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kumluca'daki fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

Kumluca'daki fırtınada 1 kişi hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Fırtına sebebiyle üzerine durak devrilen kadın hastanede hayatını kaybetti ANTALYA

Hastane Otobüs Durağı Dolu Yağışı Ülser Kadın Hasta 


- Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle bir kadın hayatını kaybetti. Kumluca'da bugün öğle saatlerinde yağan dolu, bazı seralarda zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı işyerlerinin de çatısı hasar aldı. Fırtına esnasında Kumluca-Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek fırtına sebebiyle üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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