Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor

Kumluca'da yurtta yangına müdahale sürüyor

Yanan çatı detay

Yangın Ormanlı Helikopter Yangına Müdahale Irak 

-Ekiplerin su atması
-Helikopterin su bırakması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesindeki fen lisesi yurdunun çatısında çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre yangın saat 12.00 sırasında Cumhuriyet Mahallesi'nde ormanlık alan içindeki Kumluca Fen Lisesi Yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Çatıyı kaplayan alevlere itfaiye ve 10 arazöz ekiplerinin müdahalesi başladı.
İlçede konuşlu bulunan bir yangın söndürme helikopteri de yangına müdahale ediyor. Öğrencinin bulunmadığı yurdun çatısındaki yangını ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı