Kumluca'da dolu yağışı seralara zarar verdi

-üreticinin konuşması

-doluları göstermesi

-seranın dış görüntüsü

-yıkılan cami minaresi

-çatısı hasar gören işletme

-röportaj

-fotoğraflar



( ANTALYA )- Cami minaresinin üst kısmı şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı ANTALYA



- Antalya'nın Kumluca ilçesinde dolu yağışı seralara zarar verdi, cami minaresinin üst kısmı ise şiddetli rüzgar sebebiyle yıkıldı.Kumluca'da bugün öğle saatlerinde yağan dolu, bazı seralarda zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı işyerlerinin de çatısı hasar aldı. Kumlucalı üretici Şaban Dede, çalışıp yetiştirdikleri ürünlerin birkaç dakika içinde kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "Çalışıp çabaladık, bir dolu ile hepsini kaybetti. Allah'tan gelen bir şey demiyoruz ama çok kazanmıyoruz. Maaşımız yok sabit gelirimiz yok tek geçim kaynağımız seralarımız. Onda da ürünlerimiz havanın duruma göre şekilleniyor" dedi.

Sera önündeki doludan kalan birikintileri de gösteren üretici, "Bunlar doludan geriye kalan erimiş halleri. Daha büyüktü ve vurup geçti" dedi.





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