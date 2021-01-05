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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kumluca'da dolu ağırlığına dayanamayan seralar çöktü

Kumluca'da dolu ağırlığına dayanamayan seralar çöktü

Dolu yüzünden seralarda çökme meydan gelen yerlerden görüntü

Gesi Aşırı Yağış Yağmur Suyu 

-Dolu birikintileri
-Sera bölgesindeki sel tahliye kanallarından görüntü
-Sel suları içinde kalan seralardan görüntü
-Zarar gören çiftçilerle röp

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Antalya'nın örtü altı üretim üssü Kumluca ilçesinde öğleden sonra meydana gelen aşırı yağış ve dolu nedeniyle bazı seraların plastiği çöktü ve su baskınları yaşandı. Mavikent Mahallesi İncekum mevkiinde etkili olan yağmur ve dolu nedeniyle bazı seraların içine su girerken dolu ağırlığını kaldıramayan plastik örtüler çöktü. Çöken seraların içine dolu ve yağmur suyu girdi. Aşırı yağmur nedeniyle oluşan sel suları seralara doldu. Dolu ve selden yaklaşık 150 - 200 dönüm seranın etkilendiği öğrenildi. (RS-İA-
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