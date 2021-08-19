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Kumluca’da çıkan orman yangını söndürüldü
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kumluca’da çıkan orman yangını söndürüldü

Kumluca’da çıkan orman yangını söndürüldü

Vatandaşların hortum çekmesi

İş Makinesi Gözaltı Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 

-Ekipler detay
-Soğutma çalışması

( ANTALYA )- 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.45 sırasında Çaltı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye 15 arazöz, bir iş makinesi çok sayıda orman işçisi yönlendirildi. Havadan 3 helikopterin de müdahale ettiği yangın 1.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 3 dönüme yakın nar bahçesi, zeytin ağaçları, 5 dönüm kadar çam ormanı zarar gördü. Vatandaşlarda ekiplere yardımcı oldu. Yangına neden olduğu iddiasıyla T.K(52) jandarma tarafından gözaltına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (İA-
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