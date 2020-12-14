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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu

Kumluca aşırı yağmur sele sebep oldu

su basan yerlerin görüntüsü

Fabrika Gecekondu Sağanak Yağmur Yağan 

-detaylar
-ekiplerin çalışmaları
-detaylar

( ANTALYA ) -- Yağmur sebebiyle bazı seralarda su baskınları yaşandı ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cuma gününden beri aralıklarala devam eden sağanak yağmur Pazar gecesi saat 24.00 ten sonra hızını arttırdı Sağanak yağmur nedeniyle Kumluca İlçe merkezinden geçen Gavur Deresi, Baysı Deresi ve Üleşik Derlerinin su seviyesi yükselmesi sonucu seraların arasından derelere verilen kanal ve kesik suları geri tepti. Ana dereler dolunca etraftan gelen sel sularının denize akışı sağlanamadı. Bu yüzden ilçeye bağlı Kum ve Göksu Mahallelerinde bazı sera ve gecekonduları sel bastı. Göksu Mahallesinde portakal ve nar paketleme fabrikasında sular altında kaldı. Yağmur suları, bazı seralarda da baskınlara sebep oldu. Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri sel sularından zarar gören vatandaşların daha fazla zarar görmemesi için kanal ve kesik açma çalışmalarına devam ediyor. Kırsal alana daha çok yağan yağmur, Karacaören mahallesinde köprülerin tahrip olmasına neden olurken Ortaköy Mahallesinde de bir aracı sürükledi. (RS-
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