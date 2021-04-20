Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ait depoda yangın

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( İSTANBUL -3-DRONE)- Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi Kumkapı deposu alev alev yanıyor- Alev alev yanan depo havadan görüntülendi İSTANBUL



- Fatih Kumkapı'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Şube'ye ait depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken alev alev yanan depo havadan görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Kumkapı’da bulunan deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm depoyu sardı. Depoda operasyonda ele geçirilen kaçak alkol ve havai fişek gibi maddelerin yandığı öğrenildi. Yangın sırasında depodan patlama sesleri geldiği duyuldu. Bölgede tedbir amaçlı binalar da boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında ölü yada yaralıların olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken alev alev yanan depo havadan görüntülendi.



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