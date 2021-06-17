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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti

Kümeslere dadanan ayılar, tavukları telef etti

-Kümeslerden detay

Hayvan Irak 

--ölen tavuklardan detay
--çafer akyüz röp
--genel

( TUNCELİ ) -- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mahalleye inmeye başlayan ayılar, 2 haftada 8 kümese girdi, son girdikleri kümeste 11 tavuğu da telef etti TUNCELİ

- Tunceli'nin Pülümür ilçesinde mahalleye inmeye başlayan ayılar, 2 haftada 8 kümese girdi, son girdikleri kümeste 11 tavuğu da telef etti. Pülümür ilçesine bağlı Meydanlar Mahallesine dadanan anne ayı ve yavruları, 2 haftada 8 kümese girerek tavukları telef etti. Geceleri gelen ayılar son olarak mahalle sakini Cafer Akyüz’ün kümesine girerek 11 tavuğu telef etti. Öteyandan 2 ahıra girmeye çalışan ayıların vatandaşların fark etmesi ile kaçtığı öğrenildi. Ayılara zarar vermek istemeyen mahalleli, çözüm bulunmasını istedi. Ayıların 2 haftadır mahalleye dadandığını belirten Cafer Akyüz, “Arkadaşların kümeslerine girip hayvanlarını telef etmiş. Bugünde bizimkine girdi 11 hayvanımızı telef etti. Ayılara zarar vermek istemiyoruz. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz. Gerekirse bayıltıp, başka yerlere bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
(ET-HİV-
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