Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kümesine giren tilkiye böyle seslendi: “Tilki kardeş lütfen, kendine bir şey yapacaksın”

Kümesine giren tilkiye böyle seslendi: “Tilki kardeş lütfen, kendine bir şey yapacaksın”

Çiftçinin tilkiyle karşılaşması

Cep Telefonu 

-Tilkinin yeri eşeleyip etrafa çarpması
-Seyfi İkzek'in seslenmesi
-Tilkinin kümesten çıkıp uzaklaşması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya'da tavuklarının bulunduğu kümesine giren tilkiyle karşılaşan çiftçi, öfkeye kapılıp silahla vurmak yerine yaşatmayı tercih etti. Kümesten çıkmasına müsaade ettiği tilkiye “Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslenen Seyfi İkzek’in merhameti yürekleri ısıttı. Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İkzek, tavuklarından sesler gelmesi üzerine hızla gittiği kümesinde kendisini görünce paniğe kapılıp toprağı eşelemeye çalışan bir tilkiyle karşılaştı. Kümese yeni girdiği için tavuklara zarar veremediğini fark ettiği tilkinin sıkışıp etrafa çarpması üzerine kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasına müsaade ettiği anları cep telefonuyla da görüntüleyen yaşındaki İkzek, “Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık” diye seslendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı