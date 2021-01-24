Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kümesinde tilkiyle karşılaşan çiftçi: “Ona kıyamazdım”

Kümesinde tilkiyle karşılaşan çiftçi: “Ona kıyamazdım”

Çiftçiyle röportaj.

Kıyam 

-Kümesten ve tavuklardan görüntü.

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya´da kümesine giren tilkiyle karşılaşınca öfkeye kapılmak yerine “Tilki kardeş lütfen. Kendine bir şey yapacaksın” diye seslenerek gönülleri ısıtan Seyfi İkzek, “Çok çaresizdi. Ona kıyamazdım” dedi.
Merkeze bağlı Büyük Kızılca köyünde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Seyfi İkzek gündüz saatlerinde tavuklardan seslerin gelmesi üzerine girdiği kümeste tilkiyle karşılaştı. Sıkışınca paniğe kapılıp toprağı eşeledikten sonra etrafa çarpan tilkinin tavuklarına zarar vermediğini gören Seyfi İkzek, kapıyı aralayıp hızla uzaklaşmasını sağladı. Cep telefonuyla da görüntülediği anlarda “Vay ciğerine ateş düşmesin senin. Tavuklara bir şey yapmamış. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık” diye seslenen 61 yaşındaki İkzek, bir cana asla kıyamayacağını söyledi.

‘Şampiyonun torunu’ adlı horozunun da acemi tilkiyle mücadele ettiğini anlatan İkzek, “Hayvan açtı. Biz insanoğlu olarak kurdun, kuşun nasibini yiyoruz. Kıyamazdım. Tilkinin o vaziyetini görseniz. Çok çaresizdi. Bir bakışı vardı. Gel de zarar ver. Kümesi komple götürse yine zarar vermeyi düşünmezdim” şeklinde konuştu.
(MU-SLH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı