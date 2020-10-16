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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kümese giren köpeği böyle dövdü

Kümese giren köpeği böyle dövdü

adamın elinde sopa ile köpeği kovaladığı anlar

Yumurta Acımasız Köpek Akalan Cep Telefonu 

-çocukların vurma diye bağırması
-çocuklarını polisi ararız diye bağırması
-köpeğin kaçma anı
-çocukların annelerine kurtar diye seslenmesi

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da yaşayan H.Ş. bahçesindeki tavuk kümesine girerek yumurtaları yediği için bir köpeği acımasızca dövdü. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olay, Bartın merkeze bağlı Akçamescit köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçamescit köyünde yaşayan H.Ş.’ye ait kümese köpek dadandı. Kümesteki yumurtaları yiyen köpek, kümesin sahibi H.Ş. tarafından yakalanarak acımasızca dövüldü. Elindeki sopa ile köpeğe defalarca kez vuran H.Ş.’ye komşu çocukları gözyaşları içinde ‘vurma’ diye seslenirken çocuklar bahçedeki annelerinden de köpeği kurtarmasını istedi. Dövülen köpeğin sahibi ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen o anların ardından H.Ş.’den şikayetçi oldu. İfadesi alınan H.Ş. serbest bırakılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. H.Ş. hakkında Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvanları Koruma Kanunundan cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi.
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