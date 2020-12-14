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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskını

Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskını

Baskından görüntüler

Şans Oyunu Para Cezası İskambil Kağıdı Akalan Kumarhane 

-Ekiplerin malzemelere el koyması
-Şahısların iş yerinden çıkarılmaları
-Şahısların araca bindirilmesi
-Şahısların Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmesi

( OSMANİYE ) Kumarhaneye çevrilen iş yerine şok baskın- Osmaniye'de kumar oynayan 17 şahsa toplam 70 bin lira idari yaptırım uygulandı OSMANİYE

- Osmaniye’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynarken yakalanan 17 şahsa toplamda 70 bin lira para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Alibeyli Mahallesinde bulunan bir iş merkezinin 4. katındaki iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde kurulan masalarda kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı. Kiraladıkları iş yerini kumarhaneye çeviren şahıslara korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplam 70 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan 17 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülerek haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, baskın esnasında ele geçirilen 5 gram esrar maddesi, 1 adet şans oyunu makinesi, 1 adet tombala oyun düzeneği, 50 adet para yerine kullanılan pul, 3 adet okey takımı ile 15 deste iskambil kağıdına el konuldu. (SKY-
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