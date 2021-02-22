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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı

- Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde 25 kişi suçüstü yakalandı

Şahısların sırayla iş merkezinden çıkarılmasından görüntü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Akalan 


- Denizli'de bir iş merkezine düzenlenen operasyonda 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 25 kişiye 112 bin TL ceza kesilirken yangının merdiveninden kaçmak için kapı açtıkları ortaya çıktı. Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süredir kumar oynatılan 6 katlı iş merkezinin 5. katını takibe aldı. Kısa süreli takibin ardından operasyon düzenlenen iş merkezinde 25 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 5 kumar masası, çok sayıda oyun malzemesi, para ve hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Kumar oynarken sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 25 kişiye 112 bin TL ceza kesildi. Kumar oynatılan dairenin yangın merdivenin bulunduğu alana ise kaçmak için sonradan kapı yapıldığı ortaya çıktı. (FP-MB-
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