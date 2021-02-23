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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

-Kumar baskınından cep telefonu görüntüsü

( AFYON KARAHİSAR)- Evi kumarhaneye çevirdiler AFYON KARAHİSAR

Para Cezası Kahvehane Cep Telefonu Polis Baskını Polis Ekipleri 


- Afyonkarahisar’da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri iki odası kumarhaneye çevrilen eve baskın düzenlendi.
Baskında kumar oynayan 12 kişi ile kumar oynamaya yer temin ettiği tespit edilen 2 kişiye bin 336’şar lira para cezası uygulandı. Afyonkarahisar’ın merkez Fakıpaşa Mahallesi Tuz Pazarı Caddesi’ndeki bir adreste kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, eve baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında iki oda içerisinde 2 adet kahvehane masası ile birlikte kumar oynar vaziyette 12 kişi tespit edildi. Kumar oynamaya yer ve temin eden Fatih E. ve Ünal T. polis ekiplerince yakalanarak ifadesi alındı. Daha sonra kumar oynayan 12 kişi ile yer temin eden 2 kişiye bin 336’şar lira para cezası uygulandığı bildirildi.
(HK-
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