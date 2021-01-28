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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kumarhaneye çevrilen apartman dairesine polis baskını

Kumarhaneye çevrilen apartman dairesine polis baskını

Apartmandan şahısların çıkartılması

Kambi Kahvehane Kumarhane Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Polisin şahısları gözaltına alması
-Polis otosuyla götürülme

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya’nın Merzifon ilçesinde kumarhaneye çevrilen bir apartman dairesine polis ekiplerince düzenlenen baskında, içeride bulunan şahıslara 35 bin 508 TL ceza kesildi. Korona virüs nedeniyle umuma açık eğlence yerleri ve kahvehanelerin kapatılmasını fırsat bilen şahıslar, Hocasüleyman Mahallesi Alp Sokak’taki bir apartman dairesini kumarhaneye çevirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun çalışmaları sonrasında kumarhaneye çevrilen o daireye ani baskın düzenledi.
Düzenlenen operasyonda kumar oynanan daire içerisinde 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Yine bu mekanda birden çok oyun masasında iskambil kağıtlarının olduğu görüldü.
Suç unsurlarına el konularak, şüphelilere kumar oynamaktan ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirlere aykırı davranmaktan adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca kumar oynamaktan ve korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten dolayı şahıslara toplam 35 bin 508 TL ceza yazıldı. (YB-ÖZ-Y)
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