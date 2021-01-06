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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın

Kumarhaneye çevrilen apartman dairesine baskın

- Polis ekiplerince daireye yapılan baskından görüntüler

Para Cezası Akalan Yasaklar Kumarhane Polis Ekipleri 

-- Daire içinde yakalan şahısların görüntüleri
-- Detaylar

( KOCAELİ )- Suçüstü yakalanan 33 kişiye ceza yağdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir apartmanda kumarhaneye çevrilen direye yapılan baskında suçüstü yakalan 33 kişiye ceza kesildi. Olay 23.30 sıralarında İzmit Veli Ahmet Mahallesi’nde bir apartlamanın 6. Katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman dairesinde kumar oynatıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi.
Polis ekiplerince inceleme yapılan daire içinde 33 kişinin bulunduğu ve 5 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise E.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından kumar oynayan 5 kişiye ve şahıslara yer temin eden H.E. adlı şahsa “Kumar oynanması için yer ve İmkan Sağlama” suçundan işlem yapıldı. Baskında daire içinde bulunan 33 kişiye ise korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı. (GY-
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