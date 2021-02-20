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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi

Kumarhanedeki kamera düzeneği şaşkına çevirdi

Polis ekiplerinden detaylar

Polis Kamera Kamera Sistemi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Kumar oynanan mekandan detaylar
-Kamera sisteminden detaylar

( MANİSA )- Dışardan gelenleri izlemek için kamera sistemi kurmuşlar- Manisa'da kumar baskınında ceza yağdı- Kumar oynayanlara 12 bin 600 TL ceza kesildi MANİSA

- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 14 kişiye toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 14 kişinin kurulan masalarda kumar oynadıkları ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, baskında toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi. Öte yandan polis ekiplerinin iş yerinde yaptıkları incelemede, dışarıyı görebilen, caddeleri izleyebilen ve kapıdan giren çıkanları kontrol eden kamera sistemi olduğunu tesbit edildi. Baskınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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