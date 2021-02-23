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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Kumarhane operasyonlarında 236 kişi yakalandı

- Kumarhane operasyonlarında 236 kişi yakalandı

Kumarhane operasyonundan polis kamerası görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Hastalık Koronavirüs Para Cezası Polis Kamerası Bulaşıcı Hastalık 


- Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 236 kişiye idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından oluşturulan özel ekipler, İstiklal, Hoşnudiye, Erenköy, Cumhuriye, Arifiye ile Mustafa Kemal Paşa mahallelerindeki kumar oynatıldığı tespit edilen dernek binalarına eş zamanlı baskın yaptı. Sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadıkları görülen 236 kişi hakkında 450 bin 939 lira ceza işlemi için tutanak tutuldu. Mühürlenerek kapatılan derneklerin sorumluları hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldı. (AFÇ-)
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