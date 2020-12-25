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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

Kumardan mühürlenen ruhsatsız iş yerine yeniden kumar baskını

İş yerinden baskın görüntüsü

( ESKİŞEHİR )- Mührü bozulup açılan iş yerinde kumar oynayan 38 şahsa 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı ESKİŞEHİR

Polis Para Cezası Akalan Polis Ekipleri 


- Eskişehir’de daha önce kumar oynatıldığı için mühürlenen ruhsatsız iş yerinde tekrar kumar oynayan 38 şahsa idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde polis ekipleri Arifiye Mahallesi 2 Eylül Caddesi’ndeki bir pasaj içerisinde bulunan ruhsatsız bir iş yerine baskın yaptı. Daha önce tombala oynatıldığı için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde 38 şahıs kumar masasında yakalandı. İş yerinde yapılan aramada; tombala makinesi, tombala kartları ve tombala topları ele geçirildi. Mührü bozarak içerde kumar oynayan 38 şahsa sosyal mesafeye kuralına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 TL, kumar oynamak suçundan ise bin 225 TL olmak üzere toplamda 166 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan iş yeri sahibi Muharrem D. (54) hakkında, “kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek ve mühür fekki” suçlarından işlem yapıldı. Ruhsatsız iş yeri tekrar mühürlendi.
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