Kumarcılar çadırları ve boş binaları mesken tutuyor

-kumar oynayanlar

-Çadırda kumar oynayan gruptan detaylar



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında kumar oynamak için çadır kurdular. Çadırda kumar oynayan grup suçüstü yakalandı.Olay Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesine bağlı Aydınevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kaçıp kumar oynamak isteyen bir grup, çadır kurup korona virüs ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadı. Çadırda kumar oynatıldığı ihbarını alan Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Polis ekipleri çadırlara yaptığı operasyonda, çadır kurup kumar oynayan grup suçüstü yakalandı. Operasyonda korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 12 kişiye toplamda 50 bin TL idari para cezası uygulanırken, kumar için açılan çadırlar iş makinesi ile yıktırıldı. TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde boş binaya baskın yapan polis ekipleri, masalarda oturanları kumar oynarken yakaladı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi.Malkara 155’e gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan baskında, Camiatik Mahallesi’nde boş binanın ikinci katında içerideki masalarda kumar oynayanlar ve sigara içenler olduğu tespit edildi.Yakalananlardan 5’i 65 yaş üstü, 25 kişiye korona virüs kurallarını hiçe saymaktan toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi. Yapılan baskın anında ise bazı şahısların istiflerini bile bozmadan oyun oynamaya devam etmeleri dikkat çekti.



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